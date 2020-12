L'Abruzzo vuole diventare arancione ma il governo no: è scontro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo la firma dell'ordinanza del governatore Marco Marsilio, anche l'Abruzzo diventa arancione, ma è polemica con il governo, secondo il quale la regione deve aspettare il 9 dicembre. Marsilio ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo la firma dell'ordinanza del governatore Marco Marsilio, anche l'diventa, ma è polemica con il, secondo il quale la regione deve aspettare il 9 dicembre. Marsilio ...

tobioko_o : ma in k senso il governo nn vuole far tornare arancione l’abruzzo AOOOOO - globalistIT : - tulipsshades : in che senso Marsilio vuole far tornare gli studenti dell'Abruzzo a scuola mercoledì?! - TerrinoniL : L'Abruzzo vuole tornare 'zona arancione' da domani, ma il governo frena - serenel14278447 : L'Abruzzo vuole tornare 'zona arancione' da domani, ma il governo frena -