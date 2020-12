Il video a lieto fine di uno squalo tigre che prova a divorare la tartaruga marina

AleSalvi12 : RT @gippu1: Da un #7dicembre di tanti anni fa: filmato di repertorio di una festa di compleanno di una bella famiglia italo-americana, senz… - MassimoSantoma2 : RT @gippu1: Da un #7dicembre di tanti anni fa: filmato di repertorio di una festa di compleanno di una bella famiglia italo-americana, senz… - gdeluca1 : RT @gippu1: Da un #7dicembre di tanti anni fa: filmato di repertorio di una festa di compleanno di una bella famiglia italo-americana, senz… - alebossi_ : RT @gippu1: Da un #7dicembre di tanti anni fa: filmato di repertorio di una festa di compleanno di una bella famiglia italo-americana, senz… - EsercitoCrucian : RT @gippu1: Da un #7dicembre di tanti anni fa: filmato di repertorio di una festa di compleanno di una bella famiglia italo-americana, senz… -

Ultime Notizie dalla rete : video lieto

Dea Notizie

Sembra un film, la tartaruga in bocca allo squalo.Le immagini pubblicate su Instagram, documentano un grosso squalo tigre che attacca una tartaruga marina ...BOLZANO. Affondato nella neve fresca e intrappolato nel freddo. C'è fortunatamente un lieto fine per il capriolo che in val d'Ultimo è stato salvato da alcune persone. La tanta neve che sta cadendo in ...