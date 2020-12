Il bambino a destra, oggi è un attore famosissimo: l’avete riconosciuto? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Figlio d’arte, dal padre ha ereditato l’amore per il cinema, dove ha mosso i suoi primi passi giovanissimo. Lui stesso oggi è padre di un giovane cantante, diventato noto al Festival di Sanremo 2020. Ecco di chi si tratta Gli esordi Classe 1965, nasce dalla relazione del celebre attore Vittorio e Gassman e l’attrice francese L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Figlio d’arte, dal padre ha ereditato l’amore per il cinema, dove ha mosso i suoi primi passi giovanissimo. Lui stessoè padre di un giovane cantante, diventato noto al Festival di Sanremo 2020. Ecco di chi si tratta Gli esordi Classe 1965, nasce dalla relazione del celebreVittorio e Gassman e l’attrice francese L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il bambino a destra, oggi è un attore famosissimo: l'avete riconosciuto?

Figlio d'arte, dal padre ha ereditato l'amore per il cinema, dove ha mosso i suoi primi passi giovanissimo. Lui stesso oggi è padre ...

