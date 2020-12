Biathlon, l’Italia lascia Kontiolahti dopo un weekend deludente. Nessuna top 10 e tanta fatica al tiro (Di lunedì 7 dicembre 2020) La seconda settimana di competizioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon è terminata. dopo ben tre tappe consecutive a Kontiolahti (Finlandia), con l’ultima dello scorso inverno e le due inaugurali di questa stagione, la carovana cambierà ora finalmente località e si sposterà in Austria dove è previsto un altro doppio appuntamento prima della pausa natalizia. Il weekend appena trascorso è stato segnato dall’intensa sfida tra Svezia e Norvegia, che a conti fatti si sono trovate in tasca tre successi a testa nelle sei prove disputate. Concentrandoci però su quanto successo in casa Italia, i risultati sono stati certamente sotto le aspettative sia in termini generali che per quanto riguarda le punte del movimento, con quattro prove individuali (due sprint e due inseguimenti) chiuse senza alcun ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) La seconda settimana di competizioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2020/2021 diè terminata.ben tre tappe consecutive a(Finlandia), con l’ultima dello scorso inverno e le due inaugurali di questa stagione, la carovana cambierà ora finalmente località e si sposterà in Austria dove è previsto un altro doppio appuntamento prima della pausa natalizia. Ilappena trascorso è stato segnato dall’intensa sfida tra Svezia e Norvegia, che a conti fatti si sono trovate in tasca tre successi a testa nelle sei prove disputate. Concentrandoci però su quanto successo in casa Italia, i risultati sono stati certamente sotto le aspettative sia in termini generali che per quanto riguarda le punte del movimento, con quattro prove individuali (due sprint e due inseguimenti) chiuse senza alcun ...

