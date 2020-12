Roma Sassuolo 0-0 LIVE: ancora Dzeko, palla fuori di poco (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Sassuolo 0-0 MOVIOLA 6? Occasione Mkhitaryan – Pedro recupera palla e innesca l’armeno che calcia col mancino da posizione defilata non inquadrando la porta. 11? Occasione Pedro – Ci prova l’ex Chelsea con un mancino dall’interno dell’area, Ferrari salva il Sassuolo. 14? Occasione Locatelli – Conclusione da fuori area del centrocampista neroverde, palla non molto lontana dal bersaglio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 6? Occasione Mkhitaryan – Pedro recuperae innesca l’armeno che calcia col mancino da posizione defilata non inquadrando la porta. 11? Occasione Pedro – Ci prova l’ex Chelsea con un mancino dall’interno dell’area, Ferrari salva il. 14? Occasione Locatelli – Conclusione daarea del centrocampista neroverde,non molto lontana dal bersaglio ...

