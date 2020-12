Pignola Franco Marino muore travolto dall’acqua e dal fango

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 6 dicembre 2020), operaio di 51 anni, è morto sul lavoro domenica pomeriggio a(Potenza). Il cinquantenne è statoche lo ha fatto cadere in un canale che attraversa la strada.mentre stava intervenendo per verificare le conseguenze del maltempo nella zona. L’operaio lavorava per conto dell’ufficio tecnico comunale per il quale operava nell’ambito del progetto del reddito di cittadinanza. Nel corso del sopralluogo in una zona nei pressi del lago di Pantano è statoe daled è finito in uno dei canali di scolo che passano sotto la sede stradale.è rimasto intrappolato ed è morto annegato. Quando sono ...