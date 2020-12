Marin: “Contento per il mio primo gol e per la squadra. Dobbiamo continuare su questa strada” (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Cagliari strappa un importante pareggio in casa del Verona, Razvan Marin ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua rete, la prima in Serie A:“Sono molto contento per il mio primo gol e per la squadra. Abbiamo fatto una grande partita e Dobbiamo continuare su questa strada. La mia posizione preferita in campo? Mi trovo molto bene a giocare sia a due a centrocampo che da regista davanti alla difesa. Comunque mi metto a disposizione del mister e gioco dove vuole lui”. Foto: Twitter ufficiale Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Cagliari strappa un importante pareggio in casa del Verona, Razvanha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua rete, la prima in Serie A:“Sono molto contento per il miogol e per la. Abbiamo fatto una grande partita esustrada. La mia posizione preferita in campo? Mi trovo molto bene a giocare sia a due a centrocampo che da regista davanti alla difesa. Comunque mi metto a disposizione del mister e gioco dove vuole lui”. Foto: Twitter ufficiale Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

