Lussuosa festa in villa con 13 partecipanti | al taglio della torta arrivano i Carabinieri | multe per 5 200 euro

(Di domenica 6 dicembre 2020) Unaorganizzata in grande segreto è stata scoperta ad Alcamo in Sicilia. Laè stata organizzata in unaa Alcamo Marina in provincia di Trapani ed era unadi compleanno. Musica ad altissimo volume con 13ammassati a ballare. Poi l’amara sorpresa, alsi sono presentanti iche hanno elevato molte per un totale di 5.200. Le forze dell’ordine sono state chiamate da un cittadino che era rimasto sconcertato da vedere tante auto parcheggiate fuori lae dalla musica altissima. I trediciallasono tutti ragazzi e ragazze tra i 20 e i 30 anni.

Ultime Notizie dalla rete : Lussuosa festa

Baritalia News

Una festa organizzata in grande segreto è stata scoperta ad Alcamo in Sicilia. La festa è stata organizzata in una villa a Alcamo Marina in provincia di Trapani ed era una festa di compleanno. Musica ...Elisa De Panicis è stata travolta da un'ondata di critiche per il suo party di compleanno in un lussuoso albergo (e con ospiti senza mascherine).