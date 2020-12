Francesco Renga, Diana Poloni e la dimostrazione di un amore folle (Di domenica 6 dicembre 2020) Ha sempre incantato il pubblico con la propria voce ma nelle ultime settimane Francesco Renga ha colpito gli spettatori anche per quell’equilibrio e quella disponibilità nel ‘concedersi’ ai concorrenti di All Together Now di cui è giudice insieme a Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax. Un artista umile e piuttosto riservato spesso finito sulle pagine di gossip per le vicende sentimentali di cui è stato protagonista. Mentre negli occhi dei romantici resta indelebile il matrimonio con Ambra Angiolini, il cantante ha però voltato pagina. Leggi anche >> Ambra Angiolini: «Ero molto gelosa di Renga, ora è il mio vicino di casa. Con Allegri invece…» Francesco Renga, chi è la compagna Diana Poloni Legato alla compagna Diana Poloni, ... Leggi su urbanpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Ha sempre incantato il pubblico con la propria voce ma nelle ultime settimaneha colpito gli spettatori anche per quell’equilibrio e quella disponibilità nel ‘concedersi’ ai concorrenti di All Together Now di cui è giudice insieme a Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax. Un artista umile e piuttosto riservato spesso finito sulle pagine di gossip per le vicende sentimentali di cui è stato protagonista. Mentre negli occhi dei romantici resta indelebile il matrimonio con Ambra Angiolini, il cantante ha però voltato pagina. Leggi anche >> Ambra Angiolini: «Ero molto gelosa di, ora è il mio vicino di casa. Con Allegri invece…», chi è la compagnaLegato alla compagna, ...

