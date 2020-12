Fonseca: “Il calcio italiano è molto tattico ma è il più difficile d’Europa” (Di domenica 6 dicembre 2020) Intervistato da The Athletic, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in generale del calcio italiano, affermando come la Serie A sia il campionato più difficile del Mondo. Queste le sue parole: “La Serie A è molto difficile ma mi piace tantissimo. Tatticamente gli allenatori sono forti, ben preparati, io sto imparando molto. Per questo il calcio è così duro qui, è molto tattico. Quando gli italiani vanno a lavorare all’estero sono avvantaggiati, perchè riescono a portare le loro tattiche in filosofie differenti e possono fare la differenza in positivo. Penso che sia il campionato più difficile del mondo”. Sulle sue idee di gioco: “In passato ero ossessivo riguardo al possesso palla. Adoro le ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Intervistato da The Athletic, il tecnico della Roma Pauloha parlato in generale del, affermando come la Serie A sia il campionato piùdel Mondo. Queste le sue parole: “La Serie A èma mi piace tantissimo. Tatticamente gli allenatori sono forti, ben preparati, io sto imparando. Per questo ilè così duro qui, è. Quando gli italiani vanno a lavorare all’estero sono avvantaggiati, perchè riescono a portare le loro tattiche in filosofie differenti e possono fare la differenza in positivo. Penso che sia il campionato piùdel mondo”. Sulle sue idee di gioco: “In passato ero ossessivo riguardo al possesso palla. Adoro le ...

TuttoASRoma : FONSECA: “Ho capito quanto importante sia conquistare il pallone e attaccare velocemente. Per Smalling ho fatto un… - siamo_la_Roma : ? Alle 15 #RomaSassuolo ?? Tante assenze per #Fonseca ?? Possibile impiego di #Kumbulla dal 1' ?? Tutta la rassegna… - ilRomanistaweb : ?La sconfitta al Mapei è stato il punto più basso dell’anno scorso. Ora, dopo il blackout di Napoli, #Fonseca in… - siamo_la_Roma : ??? Tante assenze per #Fonseca contro il #Sassuolo ?? Due ballottaggi: #Villar-#Diawara e #Kumbulla-#Jesus ?? Le pro… - sportli26181512 : Diretta Roma-Sassuolo ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I ragazzi di Fonseca, dopo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Il SNAI – Serie A: Juve-Torino, derby da «1» fissoRoma-Sassuolo, sfida Over con Fonseca favorito Fortune Italia