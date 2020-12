Dietro di lei | per piacere la metta a posto Fazio bacchetta Ricciardi | cosa compare alle sue spalle | in diretta la peggiore delle sviste

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Prima ancora di iniziare la puntata, Fabiointerrompe l'ospite Walter. A Che Tempo Che Fa, domenica 6 dicembre, il conduttore fa una precisazione: "di lei - esordisce - c'è una sveglia che segna le 13.20, lo dico perché nell'era dei social poi ci dicono che non siamo in. Per, la". Immediata la replica del consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza: "È ferma da sempre". commenta ridendo. Ma non è finita perchéfa vedere l'altra sveglia, quella giusta: "Eccola". "No, questa è avanti di un minuto", tuona poiconcludendo il siparietto su Rai 3.