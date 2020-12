Coronavirus, Toscana arancione: a Firenze prima corsa ai regali di Natale (Di domenica 6 dicembre 2020) E' scattata da subito, a Firenze e in Toscana, la corsa ai regali di Natale. E' stato sufficiente il passaggio della regione da zona rossa ad arancione per far registrare l'afflusso nei negozi, anche se nel rispetto delle regole. Con mascherine e distanziamento. La pioggia non ha ostacolato il movimento. Maggiore afflusso previsto da domani, lunedì 7 dicembre Leggi su firenzepost (Di domenica 6 dicembre 2020) E' scattata da subito, ae in, laaidi. E' stato sufficiente il passaggio della regione da zona rossa adper far registrare l'afflusso nei negozi, anche se nel rispetto delle regole. Con mascherine e distanziamento. La pioggia non ha ostacolato il movimento. Maggiore afflusso previsto da domani, lunedì 7 dicembre

