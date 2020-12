Biathlon oggi, Staffetta Kontiolahti: orari, tv, programma, streaming, startlist (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Biathlon oggi, domenica 6 dicembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 ancora in Finlandia: a Kontiolahti si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito maggiore, scattata giovedì 3 dicembre con le sprint, mentre oggi si disputerà la Staffetta 4×7.5 km maschile. Scelto il quartetto azzurro al via: gli atleti in gara saranno Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch, che saranno schierati in quest’ordine. La Staffetta maschile scatterà alle ore 12.45 italiane, va ricordato che in Finlandia il fuso orario farà partire la competizione alle ore 13.45 locali. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Il, domenica 6 dicembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 ancora in Finlandia: asi sta tenendo anche la seconda tappa del circuito maggiore, scattata giovedì 3 dicembre con le sprint, mentresi disputerà la4×7.5 km maschile. Scelto il quartetto azzurro al via: gli atleti in gara saranno Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch, che saranno schierati in quest’ordine. Lamaschile scatterà alle ore 12.45 italiane, va ricordato che in Finlandia il fusoo farà partire la competizione alle ore 13.45 locali. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, mentre la direttasarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi ...

