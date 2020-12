Amendola: “Nessuna Spectre per i fondi Ue. Sulla politica estera serve unità” (Di domenica 6 dicembre 2020) Il ministro degli Affari europei in vista dell’esame sul Fondo salva Stati: «Mi auguro che il Movimento sia favorevole, non restiamo inchiodati a dibattiti del passato» Leggi su lastampa (Di domenica 6 dicembre 2020) Il ministro degli Affari europei in vista dell’esame sul Fondo salva Stati: «Mi auguro che il Movimento sia favorevole, non restiamo inchiodati a dibattiti del passato»

DiegoPavoni1 : RT @amendolaenzo: Su #Mes e #RecoveryPlan entriamo in una settimana con novità importanti. Per la maggioranza è il momento dell'unità sulla… - lpintus1 : RT @amendolaenzo: Su #Mes e #RecoveryPlan entriamo in una settimana con novità importanti. Per la maggioranza è il momento dell'unità sulla… - amendolaenzo : Su #Mes e #RecoveryPlan entriamo in una settimana con novità importanti. Per la maggioranza è il momento dell'unità… - paolorm2012 : Ue: Amendola, 'su Recovery plan nessuna Spectre ma manager per azione veloce' - paolorm2012 : Ue: Amendola, 'su Recovery plan nessuna Spectre ma manager per azione veloce' -

Ultime Notizie dalla rete : Amendola “Nessuna A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie