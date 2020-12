Amendola: "'Governo non può non avere linea unitaria in politica estera" (Di domenica 6 dicembre 2020) Se non si troverà un accordo entro la fine dell’anno con Ungheria e Polonia sul bilancio europeo “sarà una sciagura per tutti. Per l’Italia significa trovarsi con trecento miliardi congelati fra Recovery Fund e altre risorse comunitarie. Tutto per un dibattito che rischia di minare l’identità europea”. Lo dice, in un’intervista a La Stampa, Enzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei, che rispetto al voto sulla Riforma del Mes, si augura che di qui al 9 dicembre “la riflessione fra i partiti produca novità positive”. Non è un segreto “che sulla linea di credito del Mes sanitario ci sia tensione nella maggioranza - spiega-. Ma la riforma del fondo salva-Stati va vista in un’altra ottica: non possiamo rimanere inchiodati a dibattiti del passato. È proprio per questa ragione che mi auguro il sì dei Cinque Stelle”. Il Governo “non può ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Se non si troverà un accordo entro la fine dell’anno con Ungheria e Polonia sul bilancio europeo “sarà una sciagura per tutti. Per l’Italia significa trovarsi con trecento miliardi congelati fra Recovery Fund e altre risorse comunitarie. Tutto per un dibattito che rischia di minare l’identità europea”. Lo dice, in un’intervista a La Stampa, Enzo, Ministro per gli Affari Europei, che rispetto al voto sulla Riforma del Mes, si augura che di qui al 9 dicembre “la riflessione fra i partiti produca novità positive”. Non è un segreto “che sulladi credito del Mes sanitario ci sia tensione nella maggioranza - spiega-. Ma la riforma del fondo salva-Stati va vista in un’altra ottica: non possiamo rimanere inchiodati a dibattiti del passato. È proprio per questa ragione che mi auguro il sì dei Cinque Stelle”. Il“non può ...

Intervista alla Stampa del ministro per gli Affari europei: "Sul Recovery Fund lunedì presenteremo una proposta in consiglio dei ministri" ...

