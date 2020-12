Previsione del prezzo Polkadot (DOT) per dicembre (Di sabato 5 dicembre 2020) Il prezzo di Polkadot (DOT) ha subito un calo del 5% perdendo i guadagni settimanali e finendo in rosso. L’azione dei prezzi si sta ora avvicinando alla zona di acquisto. Analisi fondamentale: Polkadot lancia un’allenza DeFi Polkadot sta cercando di far crescere il suo ecosistema, con il lancio di una nuova allenza DeFi e un nuovo programma di supporto per i validatori. Il protocollo multi-chain di sharding è ora l’ultimo rivale di Ethereum ad annunciare un’alleanza DeFi. Lo scopo dell’imminente alleanza di Polkadot è cambiare la sua natura decentralizzata e offrire una piattaforma su cui gli utenti potranno utilizzare la rete Polkadot e il suo stack tecnologico Substrate per la finanza decentralizzata. “Chainlink è entusiasta di aiutare a guidare la direzione del ... Leggi su invezz (Di sabato 5 dicembre 2020) Ildi(DOT) ha subito un calo del 5% perdendo i guadagni settimanali e finendo in rosso. L’azione dei prezzi si sta ora avvicinando alla zona di acquisto. Analisi fondamentale:lancia un’allenza DeFista cercando di far crescere il suo ecosistema, con il lancio di una nuova allenza DeFi e un nuovo programma di supporto per i validatori. Il protocollo multi-chain di sharding è ora l’ultimo rivale di Ethereum ad annunciare un’alleanza DeFi. Lo scopo dell’imminente alleanza diè cambiare la sua natura decentralizzata e offrire una piattaforma su cui gli utenti potranno utilizzare la retee il suo stack tecnologico Substrate per la finanza decentralizzata. “Chainlink è entusiasta di aiutare a guidare la direzione del ...

teatrolafenice : ?? «Il buonsenso è la misura del possibile; è composto di esperienza e previsione; è calcolo applicato alla vita» (… - ricpuglisi : Vi rammento le previsioni del CTS della Regione Lombardia sui posti occupati in terapia intensiva per #COVID19. Co… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, martedì #1dicembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico nel Lazio. Consulta il… - andrea_torrente : L'Argentina approva il contributo di solidarietà, una sorta di patrimoniale una tantum sulle 12 mila persone più ri… - best_news_it : RT @NicoEsp72: 'Il settore del traporto aereo è il settore più colpito dalla pandemia. Fare una previsione per il 20/21 è complicato e dipe… -