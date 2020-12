Possibile presenza di acqua ossigenata: Richiamate le bevande a base di latte Nescafè, Nesquik e Galak (Di sabato 5 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso del richiamo alcuni lotti bevande a base di latte Nescafé Shakissimo nei gusti cappuccino decaffeinato, espresso e vaniglia, Galak Shake e Nesquik Shake. Il motivo? Possibile presenza di tracce di acqua ossigenata utilizzata per sanificare i vasetti. Il richiamo è stato diffuso anche da Carrefour, COOP, Decò, Gros Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 5 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso del richiamo alcuni lottidiNescafé Shakissimo nei gusti cappuccino decaffeinato, espresso e vaniglia,Shake eShake. Il motivo?di tracce diutilizzata per sanificare i vasetti. Il richiamo è stato diffuso anche da Carrefour, COOP, Decò, Gros Impronta Unika.

Soverato : “Possibile presenza di acqua ossigenata” richiamati shake diversi gusti Nescafé, Galak e Nesquik - lavocediasti : Ritirati alcuni lotti di bevande al latte Nestlé per possibile presenza di acqua ossigenata - CabaAzul : @poliziadistato è possibile compilare una nuova dichiarazione di presenza per altri giorni quando la prima dichiara… - emmecap : @marcocanestrari Perché i giornali rilanciano ancora i post di grillo? Questa dovrebbe essere la domanda. Perché no… - IsaInghirami : Infatti a gennaio non sarà possibile tornare a scuola in presenza per le secondarie di secondo grado. Diluire gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Possibile presenza Possibile presenza di acqua ossigenata: richiamati Nesquik shake, Nescafé Shakissimo e Galak Shake Fanpage.it Premier League, sugli spalti tornano i tifosi

Weekend in qualche modo storico in Premier League, perché questo fine settimana vedrà il ritorno del pubblico sugli spalti in 5 stadi del campionato inglese (seppur limitato ad un massimo di 2mila pre ...

Scuola, tutte le novità per gennaio: possibile vaccino per docenti e ATA

Le lezioni saranno in presenza per il 75% degli studenti delle scuole superiori e per il 100% degli alunni di scuole dell'infanzia, primaria e medie superiori ...

Weekend in qualche modo storico in Premier League, perché questo fine settimana vedrà il ritorno del pubblico sugli spalti in 5 stadi del campionato inglese (seppur limitato ad un massimo di 2mila pre ...Le lezioni saranno in presenza per il 75% degli studenti delle scuole superiori e per il 100% degli alunni di scuole dell'infanzia, primaria e medie superiori ...