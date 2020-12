Inter, Hakimi: «La gente parla, ma sono sempre lo stesso. Conte mi aiuta molto» (Di sabato 5 dicembre 2020) Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Bologna Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Bologna. DOPPIETTA – «La gente parla molto di me, sono sempre lo stesso e cerco di lavorare molto per adattarmi alla squadra. La mia velocità mi facilita le cose, avendo anche molto campo davanti a me per essere efficace». Conte – «Conte mi aiuta tanto, mi suggerisce cosa fare per la squadra, i movimenti giusti da adottare in campo. Ma devo migliorare». LINGUA ITALIANA – «Sto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Achraf, esterno dell’, hato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Bologna Achraf, esterno dell’, hato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Bologna. DOPPIETTA – «Ladi me,loe cerco di lavorareper adattarmi alla squadra. La mia velocità mi facilita le cose, avendo anchecampo davanti a me per essere efficace».– «mitanto, mi suggerisce cosa fare per la squadra, i movimenti giusti da adottare in campo. Ma devo migliorare». LINGUA ITALIANA – «Sto ...

