Inter-Bologna 3-1 | Conte muto per manifesta inferiorità Degli altri

(Di sabato 5 dicembre 2020)termina 3-1 e conferma comedebba solo osservare ladelle altre squadre per la lotta scudetto Lukaku ed Hakimi sono due giocatori che nessun’altra squadra del nostro campionato possiede, anche perché sono entrambi in un apice della loro carriera, soprattutto il belga. I ricambi adatti ad un’idea di gioco sono gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - Inter : ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ??… - Inter : ?? | INSIEME ?? Scatta un selfie o una foto con il Christmas Jumper nerazzurro e potrai vederti sui led dello stadio… - forni_fausto : @LeitnerMaria Buona serata Maria...anche se stasera la tua Inter ha battuto il mio bologna...???? - FrancescoOrdine : L’Inter vince senza affanni, Hakimi si libera dei ceppi e il Bologna paga pegno nonostante il cambio di sistema. Er… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bologna

La rete del belga sblocca il match, poi si scatena l'esterno marocchino con una doppietta. Vignato in gol per i rossoblù ...L'Inter batte 3-1 il Bologna a San Siro. Gara sbloccata dal solito Lukaku e poi risultato arrotondato dalla rete di Hakimi su assist di Brozovic. Non pervenuta la squadra di Mihajlovic, che si rialza ...