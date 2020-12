Il paradiso delle signore 5: ROBERTA parte da sola! Marcello resta, perché? Anticipazioni (Di sabato 5 dicembre 2020) Tutti se lo chiedono: a Il paradiso delle signore, ROBERTA Pellegrino (Federica De Benedittis) partirà davvero? Ebbene sì: come testimonia la foto in anteprima che vedete in apertura del post, la Venere prima di Natale si concederà un abbraccio finale con le sue care colleghe, abbraccio che porrà fine al suo lavoro al grande magazzino milanese. Ma la sorpresa è un’altra: alla fine ad andarsene a Bologna alla fine solo lei e ciò giustifica le recenti immagini (diffuse sui social) che vedono l’attore Pietro Masotti regolarmente sul set. Insomma, Marcello resterà al paradiso! Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, Anticipazioni puntata di lunedì 7 dicembre 2020 Ma come si arriva a tutto ciò? Semplice: i progetti amorosi di Marcello e ROBERTA ... Leggi su tvsoap (Di sabato 5 dicembre 2020) Tutti se lo chiedono: a IlPellegrino (Federica De Benedittis) partirà davvero? Ebbene sì: come testimonia la foto in anteprima che vedete in apertura del post, la Venere prima di Natale si concederà un abbraccio finale con le sue care colleghe, abbraccio che porrà fine al suo lavoro al grande magazzino milanese. Ma la sorpresa è un’altra: alla fine ad andarsene a Bologna alla fine solo lei e ciò giustifica le recenti immagini (diffuse sui social) che vedono l’attore Pietro Masotti regolarmente sul set. Insomma,resterà al! Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di lunedì 7 dicembre 2020 Ma come si arriva a tutto ciò? Semplice: i progetti amorosi di...

PNGranParadiso : Il #3dicembre 1922 veniva istituito il @PNGranParadiso vogliamo celebrare i nostri #98anni con quattro foto rappres… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Eh sì, MARCELLO NON PARTE. Ecco come si arriverà a questa svolta... - Xed611 : @O_Strunz @ElleKat72 È il paradiso delle mamme che dicevano: ' metti le mutande pulite ché se finisci in ospedale...' - DoItinSpain : RT @VisitBCN_IT: Gli amanti delle tradizioni natalizie abbiamo un appuntamento annuale imperdibile con la meravigliosa Fiera di Santa Llúci… - GirolamoMaggio : RT @Jardinlesmots: Quando si scambiano già alle prime ore del mattino le tette al vento e i culi in paradiso per il programma dei cafoni da… -