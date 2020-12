Il fratello di Cristiano Ronaldo indagato per truffa sulle magliette della Juventus (Di sabato 5 dicembre 2020) Dev’esserci una strana sostanza nell’aria che si respira dalle parti della Juventus: lì l’incidenza delle inchieste giudiziarie ha una percentuale decisamente al di sopra del normale. L’ultimo coinvolto è il fratello di Cristiano Ronaldo: al secolo Hugo Dinarte Santos, 45 anni, portoghese. La Stampa oggi racconta una storia molto interessante che coinvolge anche il club bianconero. Il fratello di Ronaldo è indagato dalla Procura di Torino per truffa, truffa che riguarda proprio le magliette della Juventus. Cerchiamo di fare ordine. Il fratello di Ronaldo è definito così da La Stampa: Nell’ombra ne cura interessi, firma contratti e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Dev’esserci una strana sostanza nell’aria che si respira dalle parti: lì l’incidenza delle inchieste giudiziarie ha una percentuale decisamente al di sopra del normale. L’ultimo coinvolto è ildi: al secolo Hugo Dinarte Santos, 45 anni, portoghese. La Stampa oggi racconta una storia molto interessante che coinvolge anche il club bianconero. Ildidalla Procura di Torino perche riguarda proprio le. Cerchiamo di fare ordine. Ildiè definito così da La Stampa: Nell’ombra ne cura interessi, firma contratti e ...

infoitcultura : Cachet Cristiano Malgioglio: quanto guadagna al Grande Fratello Vip - marydefippy : RT @marydefippy: Raga ma il fratello di Pierpaolo parla come Cristiano Malgioglio o sono pazzo io? #gfvip - realrosydc : Ma perché il fratello di Pierpaolo parla come Cristiano Malgioglio #GFVIP - marydefippy : Raga ma il fratello di Pierpaolo parla come Cristiano Malgioglio o sono pazzo io? #gfvip - About__Paola23 : Cristiano è la vita. Grazie grande fratello. #GFVIP -