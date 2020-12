Creazione Contemporanea e Museo Verde alla Reggia, più di 80 le domande di partecipazione (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Oltre 80 le domande di partecipazione alla prima edizione del concorso “Creazione Contemporanea & Museo Verde – Wooden Renaissance, a site-specific growth” della Reggia di Caserta. Ieri, 4 dicembre, è scaduto il termine per partecipare alla selezione dei tre progetti d’arte da realizzarsi all’interno del Museo Verde, mediante l’uso esclusivo, il recupero e la valorizzazione degli esemplari vegetali da abbattere e del legno del Parco Reale. Numerosissimi i creativi che hanno proposto una specifica progettualità da realizzare con le alberature e i materiali legnosi già a terra o con i tronchi degli esemplari vetusti di Quercus ilex. I vincitori saranno, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Oltre 80 lediprima edizione del concorso “– Wooden Renaissance, a site-specific growth” delladi Caserta. Ieri, 4 dicembre, è scaduto il termine per partecipareselezione dei tre progetti d’arte da realizzarsi all’interno del, mediante l’uso esclusivo, il recupero e la valorizzazione degli esemplari vegetali da abbattere e del legno del Parco Reale. Numerosissimi i creativi che hanno proposto una specifica progettualità da realizzare con le alberature e i materiali legnosi già a terra o con i tronchi degli esemplari vetusti di Quercus ilex. I vincitori saranno, ...

