Covid Usa, record di quasi 228mila nuovi contagi (Di sabato 5 dicembre 2020) Washington, 5 dic. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno registrato oggi un nuovo drammatico record di contagi da coronavirus, ben 227.885 nelle ultime 24 ore, superando il precedente record di 217mila raggiunto ieri. I nuovi decessi sono 2607. I dati della Johns Hopkins University vengono riportati dal sito The Hill, che ricorda come gli Stati Uniti abbiano ormai superato i 14 milioni di contagi, con oltre 279mila decessi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Washington, 5 dic. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno registrato oggi un nuovo drammaticodida coronavirus, ben 227.885 nelle ultime 24 ore, superando il precedentedi 217mila raggiunto ieri. Idecessi sono 2607. I dati della Johns Hopkins University vengono riportati dal sito The Hill, che ricorda come gli Stati Uniti abbiano ormai superato i 14 milioni di, con oltre 279mila decessi.

