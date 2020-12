‘Amici di Maria De Filippi’: commenti a caldo (5/12/20) (Di sabato 5 dicembre 2020) Alle 14.10, su Canale 5, una nuova puntata della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 5 dicembre 2020) Alle 14.10, su Canale 5, una nuova puntata della ventesima edizione di Amici diDe Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

matteosalvinimi : Super nonna Maria, una forza della natura, tempra valtellinese. Un abbraccio a lei e ai suoi cari. Buonanotte a chi… - anna_maria_alt : RT @Ilovetrashh: Tommaso: 'Mi sento veramente solo. Non mi era mai capitato di legarmi così tanto a qualcuno, spero che continuerà anche f… - giuseppinadesim : RT @MasterAb88: La nostra antiStar per eccellenza, ma la più umana dei conduttori allo stesso tempo. Uomini e donne, Amici, C'è Posta per t… - BrindusaB1 : RT @Hakflak: @battiata62 @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @Lunablucobalto @AntonellaLaTor6 @Biagio960 @PreziosaGemma @ampomata @PasqualeTo… - NOLIMARIALUISA : RT @MasterAb88: La nostra antiStar per eccellenza, ma la più umana dei conduttori allo stesso tempo. Uomini e donne, Amici, C'è Posta per t… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici Maria Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera