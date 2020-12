Rita Ora viola il lockdown per festeggiare il compleanno. Interviene la polizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il delicato momento pandemico che il mondo intero sta attraversando ha spinto le forze politiche ad operare alcune restrizioni in ordine a molti aspetti importanti della vita quotidiana, al fine di evitare assembramenti che favoriscano la propagazione dei contagi. Tra le restrizioni, anche la chiusura di locali e ristoranti nelle ore serali ed il divieto di dare feste private. Non si è piegata ai protocolli anti Covid-19 la pop star Rita Ora che, incurante dei divieti imposti dal governo inglese, ha deciso comunque di festeggiare in grande stile il suo compleanno. Come riportato dal The Sun, la cantante kosovara ha soffiato sulle 30 candeline in un ristorante di Notting Hill, Londra assieme ad altrettanti invitati, tra cui le modelle Cara e Poppy Delevingne. La violazione del lockdown, ... Leggi su trendit (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il delicato momento pandemico che il mondo intero sta attraversando ha spinto le forze politiche ad operare alcune restrizioni in ordine a molti aspetti importanti della vita quotidiana, al fine di evitare assembramenti che favoriscano la propagazione dei contagi. Tra le restrizioni, anche la chiusura di locali e ristoranti nelle ore serali ed il divieto di dare feste private. Non si è piegata ai protocolli anti Covid-19 la pop starOra che, incurante dei divieti imposti dal governo inglese, ha deciso comunque diin grande stile il suo. Come riportato dal The Sun, la cantante kosovara ha soffiato sulle 30 candeline in un ristorante di Notting Hill, Londra assieme ad altrettanti invitati, tra cui le modelle Cara e Poppy Delevingne. Lazione del, ...

