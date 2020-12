PS5 e Xbox Series X S ancora preda dei bagarini! ' Ci siamo aggiudicati ' facilmente' altre 2 000 console'

(Di venerdì 4 dicembre 2020) CrepChiefNotify è un gruppo di bagarini che in questo periodo fa parlare molto di sé: gli scalper inizialmente avevano annunciato di aver ottenuto 2.500 PS5 e 1.000X, con quest'ultimo ordine che è stato cancellato in seguito dal rivenditore. Ad ogni modo ora sono tornati affermando di aver ottenuto "2.000. "L'abbiamo fatto di nuovo", ha scritto CrepChiefNotify. "I membri si sono assicurati2.000nelle ultime 48 ore". "I nostri membri trovano facile acquistare queste", ha aggiunto. "Se state lottando per avere una, la risposta semplice è unitevi agli altri e assicuratevene una tramite il nostro gruppo". Ma tuttavia, una fonte anonima che afferma di essere un membro del ...

SimoneGironi : Ing.Gironi Cyberpunk 2077, qualcuno ce l'ha già: su Xbox Series X c'è la modalità a 60 FPS -… - infoitscienza : Perché acquisterei Xbox Series X, perché PS5 e perché non lo farò a breve - StefaniaC11 : RT @spaziogames: E se ne vantano pure. - spaziogames : E se ne vantano pure. -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox

Il brand cinese ha annunciato la presentazione della nuova serie Reno 5 fissata per il 10 dicembre. I dispositivi sono già disponibili in pre order. OPPO ha svelato alcune caratteristiche e ci ha most ...Quello di Call of Duty: Black Ops Cold War è stato un lancio da record, dopo il quale l'interno franchise ha superato i 3 miliardi di dollari di prenotazio ...