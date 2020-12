Namibia, eletto Adolf Hitler: con il nome del Führer combatte l’apartheid (Di venerdì 4 dicembre 2020) In Namibia, con l’85% dei voti, Adolf Hitler Uunona ha trionfato alle elezioni come consigliere di un piccolo distretto. L’uomo, intervistato da un quotidiano tedesco, ha dichiarato che è stato il padre a mettergli questo nome, probabilmente non sapendo che cosa il Führer rappresentasse davvero. La vittoria alle elezioni in Namibia di Adolf Hitler Adolf Hitler Uunona è un 54enne di origini africane, il quale, dopo aver deciso d’intraprendere la carriera politica, è entrato a far parte del partito Swapo. Nella Repubblica di Namibia, in questi giorni, è riuscito ad ottenere un gran numero di consensi tra i propri concittadini: si è aggiudicato l’85% dei voti, divenendo così il consigliere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) In, con l’85% dei voti,Uunona ha trionfato alle elezioni come consigliere di un piccolo distretto. L’uomo, intervistato da un quotidiano tedesco, ha dichiarato che è stato il padre a mettergli questo, probabilmente non sapendo che cosa ilrappresentasse davvero. La vittoria alle elezioni indiUunona è un 54enne di origini africane, il quale, dopo aver deciso d’intraprendere la carriera politica, è entrato a far parte del partito Swapo. Nella Repubblica di, in questi giorni, è riuscito ad ottenere un gran numero di consensi tra i propri concittadini: si è aggiudicato l’85% dei voti, divenendo così il consigliere ...

SkyTG24 : Namibia, eletto un politico che si chiama Adolf Hitler, lotta contro l'apartheid - HuffPostItalia : Adolf Hitler eletto in Namibia. 'Mio padre non sapeva chi fosse per questo mi ha chiamato così' - sister_magister : Vabbè, non mi è venuto in mente un cazzo d'altro lì all'anagrafe, va bene? Ero agitato, che sarà mai? In fondo Adol… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Adolf Hitler eletto in Namibia. 'Mio padre non sapeva chi fosse per questo mi ha chiamato così' - EmiSilver1 : RT @francescatotolo: In #Namibia viene eletto Adolf Hitler. Ha già assicurato: “Non voglio invadere il mondo”. Subito i sali per @PBerizzi!… -