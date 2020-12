mRehab | l’app che aiuta a riabilitarsi dall’ictus

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Per i sopravvissuti all’ictus, la strada per il recupero può essere molto impegnativa, soprattutto dopo aver lasciato l’ospedale. Ma un sistema di riabilitazione domiciliare sviluppato dai ricercatori dell’Università di Buffalo stando le persone a riprendersi da un ictus a casa, con maggiore successo rispetto agli approcci tradizionali. Il sistema si chiamae consiste in un’app per smartphone e oggetti domestici stampati in 3D, come una tazza da caffè, una ciotola, una maniglia e una chiave, personalizzabili in base alle esigenze dei pazienti. Il suo sviluppo negli ultimi anni è stato frutto di uno sforzo di collaborazione tra fisioterapisti, scienziati informatici ed esperti di design inclusivo presso UB.è la prima app di riabilitazione a domicilio che si concentra sulla funzione degli arti superiori. ...