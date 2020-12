LIVE F1, GP Sakhir in DIRETTA: si parte con la FP2, Leclerc e Vettel vogliono risalire (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Tutti subito in pista per sfruttare al massimo i 90 minuti della sessione 18.30 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI Sakhir!!! Dans 15min auront lieu les EL2 L’avantage d’avoir une séance aussi tard c’est que même chez nous il fait nuit #SakhirGP#F1 pic.twitter.com/gbrA2p3OlW — Mercedes-AMG F1 France (@MercedesFRteam) December 4, 2020 18.28 Due minuti al via della sessione, si scaldano i motori a Sakhir! #FP2#HaasF1 #SakhirGP pic.twitter.com/PZurvXpbPQ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2020 18.26 Riproponiamo i tempi della FP1, con le gomme utilizzate dai piloti FP1 CLASSIFICATION @GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career #SakhirGP #F1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31 Tutti subito in pista per sfruttare al massimo i 90 minuti della sessione 18.30 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI!!! Dans 15min auront lieu les EL2 L’avantage d’avoir une séance aussi tard c’est que même chez nous il fait nuit #GP#F1 pic.twitter.com/gbrA2p3OlW — Mercedes-AMG F1 France (@MercedesFRteam) December 4, 2020 18.28 Due minuti al via della sessione, si scaldano i motori a! #FP2#HaasF1 #GP pic.twitter.com/PZurvXpbPQ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2020 18.26 Riproponiamo i tempi della FP1, con le gomme utilizzate dai piloti FP1 CLASSIFICATION @GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career #GP #F1 ...

