L' impianto casalingo del Napoli è ora ufficialmente intitolato al Pibe de oro

Itsallgoodman3 : @robbixc sono solo estasiato dal passaggio da casse di merda ad una soundbar decente. l'impianto audio casalingo è… - mauro_arena : @RobertoBurioni @nomfup complimenti Prof. per la splendida collezione di vinili! devo ritenere che lei sia anche un… -

Ultime Notizie dalla rete : impianto casalingo

Il Digitale

E’ proseguita con una seduta pomeridiana presso l’impianto di Rettorgole la preparazione dei biancorossi in vista dell’impegno casalingo in programma domenica (fischio d’inizio alle ore 21) contro il ...Una maglietta speciale con tutti i nomi degli abbonati di questa e della passata stagione, per scendere in campo domenica al pala Gianni Asti contro l'Assigeco Piacenza (ore 17) nell'esordio casalingo ...