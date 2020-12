Inter, Giroud non chiude la porta: «Chelsea, mi serve più spazio per gli Europei» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Oliver Giroud cerca più spazio al Chelsea in vista degli Europei. Il centravanti francese è seguito sempre dall’Inter di Conte sul mercato Oliver Giroud sta sfruttando la massimo tutte le occasioni che gli concede Lampard al Chelsea. Il bomber francese è stato l’assoluto mattatore nell’ultima gara di Champions League contro il Siviglia, realizzando addirittura una quaterna. Giroud chiede però più spazio anche in ottica Nazionale ed Europei: «Combatterò fino alla fine, però ho bisogno di giocare di più se voglio essere felice e pronto per il prossimo Europeo», ha sottolineato il centravanti come riporta il Sun. L’ex Arsenal, oltre alla Juventus, è nel mirino soprattutto dell’Inter ed è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Olivercerca piùalin vista degli. Il centravanti francese è seguito sempre dall’di Conte sul mercato Oliversta sfruttando la massimo tutte le occasioni che gli concede Lampard al. Il bomber francese è stato l’assoluto mattatore nell’ultima gara di Champions League contro il Siviglia, realizzando addirittura una quaterna.chiede però piùanche in ottica Nazionale ed: «Combatterò fino alla fine, però ho bisogno di giocare di più se voglio essere felice e pronto per il prossimo Europeo», ha sottolineato il centravanti come riil Sun. L’ex Arsenal, oltre alla Juventus, è nel mirino soprattutto dell’ed è ...

