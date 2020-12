Commissione Ue: Italia metta fine a esenzioni fiscali per porti (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Commissione europea ha chiesto oggi all'Italia di abolire le esenzioni dall'imposta sulle società concesse alle autorità portuali sul proprio territorio, allineando il proprio regime fiscale alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, entro il primo gennaio 2022. "I profitti che le autorità portuali ricavano dalle loro attività economiche devono essere tassate ai sensi delle normali leggi nazionali in materia di tassazione delle società per evitare distorsioni concorrenza", afferma la Commissione in una nota, a conclusione delle proprie indagini sui regimi fiscali dei porti negli Stati membri, e che precedentemente aveva coinvolto anche casi in Francia, Olanda e Belgio.In Italia, le autorità portuali sono completamente esenti dall'imposta sul reddito delle società. Nel ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Laeuropea ha chiesto oggi all'di abolire ledall'imposta sulle società concesse alle autorità portuali sul proprio territorio, allineando il proprio regime fiscale alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, entro il primo gennaio 2022. "I profitti che le autorità portuali ricavano dalle loro attività economiche devono essere tassate ai sensi delle normali leggi nazionali in materia di tassazione delle società per evitare distorsioni concorrenza", afferma lain una nota, a conclusione delle proprie indagini sui regimideinegli Stati membri, e che precedentemente aveva coinvolto anche casi in Francia, Olanda e Belgio.In, le autorità portuali sono completamente esenti dall'imposta sul reddito delle società. Nel ...

