Angelina Jolie intervista Gitanjali Rao, "Ragazza dell'Anno" per Time: "Sono fiera di te" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Angelina Jolie ha intervistato su Zoom Gitanjali Rao, scienziata di 15 anni nominata 'Ragazza dell'Anno' dal settimanale americano Time. Angelina Jolie ha condotto un'intervista attraverso Zoom insieme a Gitanjali Rao, scienziata di 15 anni nominata "Ragazza dell'Anno" dal settimanale americano Time. La giovane scienziata e inventrice è nota per aver dato vita ad un dispositivo in grado di testare l'inquinamento da piombo nell'acqua da bere e ad un'app per individuare atti di cyberbullismo. In modo particolare, ad essere stati selezionati come "Ragazzi dell'Anno" Sono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)hato su ZoomRao, scienziata di 15 anni nominata '' dal settimanale americanoha condotto un'attraverso Zoom insieme aRao, scienziata di 15 anni nominata "" dal settimanale americano. La giovane scienziata e inventrice è nota per aver dato vita ad un dispositivo in grado di testare l'inquinamento da piombo nell'acqua da bere e ad un'app per individuare atti di cyberbullismo. In modo particolare, ad essere stati selezionati come "Ragazzi...

sumaistu47 : Vado a riposare. Se mi cerca Angelina Jolie torno verso le 18. Trova le differenze: - RivistaStudio : TIME ha nominato la prima 'kid of the year', la bambina dell'anno: una scienziata di 15 anni che si è presentata in… - erodasdior : angelina jolie brad pitt n leonardo dicaprio - KociMelissa : RT @_elisarcastic: L'America ha Charlize Theron, Jennifer Aniston, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Sarah Paulson, Angelina Jolie, Helena Bo… - j_pepperwood_ : @chiarachefacose Eccoci come angelina jolie -

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie Perché Brad Pitt e Angelina Jolie sono le star più gentili del mondo. Parola di Emma... AMICA - La rivista moda donna Angelina Jolie è la donna più sexy del mondo

Angelina Jolie, figlia dell'attore John Voight e moglie di Brad Pitt, è la donna più bella del mondo. Lo sostengono i lettori di Playboy.com che hanno partecipato ad un sondaggio lanciato dalla rivist ...

La nuova casa di Angelina Jolie e Brad Pitt

È in Provenza la casa ideale di Angelina Jolie e Brad Pitt. Lo assicura 'Le Parisien', spiegando che la celebre coppia di attori, subito dopo la nascita dei gemelli che la Jolie aspetta per metà agost ...

Angelina Jolie, figlia dell'attore John Voight e moglie di Brad Pitt, è la donna più bella del mondo. Lo sostengono i lettori di Playboy.com che hanno partecipato ad un sondaggio lanciato dalla rivist ...È in Provenza la casa ideale di Angelina Jolie e Brad Pitt. Lo assicura 'Le Parisien', spiegando che la celebre coppia di attori, subito dopo la nascita dei gemelli che la Jolie aspetta per metà agost ...