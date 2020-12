95 libri sui videogiochi sono ora disponibili in bundle grazie al sito StoryBundle (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vi piacciono i videogiochi ma adorate sapere tutto il lavoro che c'è dietro al loro sviluppo? Allora questa notizia fa al caso vostro. Storybundle, un servizio pay-what-you-want che offre libri digitali di autori indipendenti, ha lanciato il suo più grande pacchetto di 95 eBook senza DRM a tema videogiochi, ed è disponibile per un periodo limitato. I lettori possono acquistare cinque libri per soli $ 5 o ottenere il pacchetto completo per $ 30. "The Greatest Hits Game bundle" include i libri pubblicati dall'autore di Stay Awhile and Listen, David L. Craddock, dagli storici Jeremy Parish e Matt Barton, dal famoso editore Boss Fight Books, dall'autore e game designer Leigh Alexander e dozzine di altri. I libri trattano argomenti dai ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vi piacciono ima adorate sapere tutto il lavoro che c'è dietro al loro sviluppo? Allora questa notizia fa al caso vostro. Story, un servizio pay-what-you-want che offredigitali di autori indipendenti, ha lanciato il suo più grande pacchetto di 95 eBook senza DRM a tema, ed è disponibile per un periodo limitato. I lettori posacquistare cinqueper soli $ 5 o ottenere il pacchetto completo per $ 30. "The Greatest Hits Game" include ipubblicati dall'autore di Stay Awhile and Listen, David L. Craddock, dagli storici Jeremy Parish e Matt Barton, dal famoso editore Boss Fight Books, dall'autore e game designer Leigh Alexander e dozzine di altri. Itrattano argomenti dai ...

stunninghar : ciao oggi ho sputato il caffe sui libri, sul quaderno e su di me. in classe. - flbbergasted : non posso perdere il sonno, l'appetito e la vista perché sono sui libri alle tre di notte alla luce di una lampadin… - prayformartina : Gne gne i libri non si evidenziano gne gne nooo ma sei pazza non si prendono appunti a lato buuuhh oddio le alette… - julesvandemberg : Condividete con me qualcosa di bello sui bts o libri? Oggi ne ho proprio bisogno t.t - Cinquantenni : .@QuanteStorieRai sta diventando con #Zanchini che propone il prelievo forzato sui conti correnti degli italiani la… -

Ultime Notizie dalla rete : libri sui Regali, i libri per il Natale 2020: lo speciale di 7 Sette del Corriere della Sera Abbiamo un Papa comunista?

Si è contemporaneamente detto che questo sarebbe un papa comunista, perché mette in discussione la proprietà privata. Anche qui un dato c’è, visto che Bergoglio nell’enciclica Fratelli tutti ha scritt ...

La cultura torni centrale in Italia

È divertente osservare che la stragrande maggioranza di coloro che intervengono nelle trasmissioni televisive dall’inizio della pandemia si colleghi dalla propria abitazione mostrando ...

Si è contemporaneamente detto che questo sarebbe un papa comunista, perché mette in discussione la proprietà privata. Anche qui un dato c’è, visto che Bergoglio nell’enciclica Fratelli tutti ha scritt ...È divertente osservare che la stragrande maggioranza di coloro che intervengono nelle trasmissioni televisive dall’inizio della pandemia si colleghi dalla propria abitazione mostrando ...