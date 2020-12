Xbox Game Pass – I titoli di dicembre (Di giovedì 3 dicembre 2020) Microsoft ha pubblicato la lista dei giochi che andranno ad aggiungersi a Xbox Game Pass nell’ultimo mese del 2020. I giochi in arrivo sono tanti e fra questi spiccano alcuni nomi importanti, creando così un catalogo ancora più corposo che permette ad Xbox di colmare alcune lacune. Ecco i prinicpali titoli in arrivo nel mese di dicembre. Control – Android & Console – 3 dicembre Dopo mesi di rumor riguardo la sua presenza sul Game Pass, Control è finalmente arrivato. : by Hynerd.it Leggi su hynerd (Di giovedì 3 dicembre 2020) Microsoft ha pubblicato la lista dei giochi che andranno ad aggiungersi anell’ultimo mese del 2020. I giochi in arrivo sono tanti e fra questi spiccano alcuni nomi importanti, creando così un catalogo ancora più corposo che permette addi colmare alcune lacune. Ecco i prinicpaliin arrivo nel mese di. Control – Android & Console – 3Dopo mesi di rumor riguardo la sua presenza sul, Control è finalmente arrivato. : by Hynerd.it

top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Gears of War 5 Edizione Standard, Pegi 18, Xbox One, 4K UKTRA HD, HDR, Mi… - SimoneGironi : Ing.Gironi Xbox Game Pass, tutte le novità in arrivo: ci sono anche Control e Dragon Quest XI -… - HDblog : RT @HDblog: Xbox Game Pass, tutte le novità in arrivo: ci sono anche Control e Dragon Quest XI - Console_Tribe : Xbox Game Pass: ecco i giochi che lasciano il catalogo a Dicembre - - GameIndustry_IT : Xbox Game Pass - Annunciati 17 nuovi titoli in arrivo tra cui Doom Eternal -