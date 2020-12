Segregato in casa dalla madre: andò a prenderlo a scuola 28 anni fa e da allora non è più uscito (Di giovedì 3 dicembre 2020) Segregato in casa dalla madre per 28 lunghi anni. È quanto accaduto ad un 41enne di Haninge, alla periferia di Stoccolma. L’aguzzina è la madre, una donna di settant’anni che orami ventotto anni fa, andò a ritirare il figlio dodicenne a scuola e da quel giorno il bimbo, oggi adulto, non è mai stato fatto più uscire di casa. L’inquietante vicenda è stata riportata dai quotidiani Expressen e Aftonbladet. La donna ha quindi Segregato il figlio in un appartamento in pessime condizioni d’igiene, senza dargli da mangiare a sufficienza, e provocandogli ferite fisiche oltreché psicologiche. L’uomo infatti fatica a camminare ed è rimasto senza denti. Secondo la polizia di Stoccolma, “l’allerta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)inper 28 lunghi. È quanto accaduto ad un 41enne di Haninge, alla periferia di Stoccolma. L’aguzzina è la, una donna di settant’che orami ventottofa,a ritirare il figlio dodicenne ae da quel giorno il bimbo, oggi adulto, non è mai stato fatto più uscire di. L’inquietante vicenda è stata riportata dai quotidiani Expressen e Aftonbladet. La donna ha quindiil figlio in un appartamento in pessime condizioni d’igiene, senza dargli da mangiare a sufficienza, e provocandogli ferite fisiche oltreché psicologiche. L’uomo infatti fatica a camminare ed è rimasto senza denti. Secondo la polizia di Stoccolma, “l’allerta ...

