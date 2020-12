PIL | Confesercenti |  ripresa più faticosa nel 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – La nota odierna diffusa dall’Istat sulle prospettive dell’economia italiana nel 2020-conferma il fortissimo calo, purtroppo atteso, del prodotto per quest’anno: il 9% circa, cifra difficilmente rintracciabile in tempo di pace. Il balzo del terzo trimestre, infatti, non basterà a compensare il peggioramento della situazione economica con la seconda fase dell’epidemia. Mentre la novità è la forte riduzione delle previsioni di crescita per il: dal 6% previsto dal governo nella Nadef, si passa al 4%. Una ripresa commenta l’Ufficio economicopiùdel previsto e “che sarà legata al miglioramento delle aspettative con l’arrivo dei vaccini”. I consumi delle famiglie subiscono un vero crollo: – 10% quest’anno e una ripresa (4,5%) il prossimo che seguirà da vicino la traiettoria del ...