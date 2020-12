Natale, il decreto legge vieta gli spostamenti tra regioni e comuni (Di giovedì 3 dicembre 2020) La norma è stata pubblicata ieri notte nella Gazzetta Ufficiale ed è propedeutica all'emanazione del Dpcm 3 dicembre che conterrà invece le regole del Natale 2020. In particolare il decreto legge ... Leggi su ilpiacenza (Di giovedì 3 dicembre 2020) La norma è stata pubblicata ieri notte nella Gazzetta Ufficiale ed è propedeutica all'emanazione del Dpcm 3 dicembre che conterrà invece le regole del2020. In particolare il...

Coronavirus, cosa prevede il decreto per le feste di Natale

Coronavirus: Fontana, 'lunare impedire per decreto spostamenti tra Comuni a Natale'

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Leggere un Decreto Legge a sorpresa che impedirà, il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio, lo spostamento dei cittadini fra Comuni della stessa regione anche solo per andare a ...

Dpcm Natale: stretta sugli spostamenti tra Regioni e seconde case

Natale e Capodanno saranno “blindati, la bozza del decreto, infatti, prevede che non ci si potrà spostare dal proprio comune di residenza salvo motivi urgentissimi. Dal 21 dicembre al 6 gennaio blocco ...

