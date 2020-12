Ma davvero abbiamo parlato della compagna di Conte nella conferenza su un durissimo dpcm? (Di giovedì 3 dicembre 2020) È stata una conferenza stampa che già si annunciava difficilissima per il tenore dell’argomento: un dpcm Natale che – come già ampiamente anticipato sin dalla serata di ieri e confermato nel pomeriggio di oggi – chiuderà le regioni in tutto il periodo natalizio e addirittura sbarrerà i confini dei comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Eppure, la stampa italiana ama distinguersi per originalità e per mescolare tutto in un gran calderone. LEGGI ANCHE > Salvini e il grande problema con i 993 morti di oggi per il coronavirus compagna Conte, la prima domanda dei giornalisti dopo la conferenza sul dpcm Natale Nel discorso di Giuseppe Conte non è stato fatto cenno al drammatico giorno sul fronte dei dati della pandemia: 993 morti in 24 ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 dicembre 2020) È stata unastampa che già si annunciava difficilissima per il tenore dell’argomento: unNatale che – come già ampiamente anticipato sin dalla serata di ieri e confermato nel pomeriggio di oggi – chiuderà le regioni in tutto il periodo natalizio e addirittura sbarrerà i confini dei comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Eppure, la stampa italiana ama distinguersi per originalità e per mescolare tutto in un gran calderone. LEGGI ANCHE > Salvini e il grande problema con i 993 morti di oggi per il coronavirus, la prima domanda dei giornalisti dopo lasulNatale Nel discorso di Giuseppenon è stato fatto cenno al drammatico giorno sul fronte dei datipandemia: 993 morti in 24 ...

Oroscopo 5 dicembre con pagelle: ottimo week-end per Bilancia e Pesci (2ª tranche)

In apertura abbiamo già svelato i segni migliori e peggiori ... piccola occasione per godere del rapporto. Single, giornata davvero pimpante grazie a un cielo altamente performante, pronto ...

Bagnoli, Corte dei Conti: “Criticità e ritardi nelle bonifiche tra 2015 e 2018. Con i soldi stanziati fatte solo attività di studio”

La conclusione della bonifica dell’ex area Italsider di Bagnoli “è prevista entro il 2019. Io avevo chiesto il 2018 però meglio essere prudenti e saggi. Per ripulire quest’area da anni di incuria ci s ...

