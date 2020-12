Governo: Conte, 'dispiaciuto per attacchi a mia compagna' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ho ricevuto degli attacchi e ha ricevuto attacchi personali anche la mia compagna Olivia Paladino, mi spiace molto. E' stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un Dpcm per la chiusura dei ristoranti, naturalmente è falso e diffamatorio. L'ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio interviene anche sulla vicenda che ha coinvolto la sua scorta e che ha portato all'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma. "Un esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio della scorta - ricorda Conte - è completamente falso: la mia compagna non ha preso l'auto di scorta, non ho mandato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ho ricevuto deglie ha ricevutopersonali anche la miaOlivia Paladino, mi spiace molto. E' stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un Dpcm per la chiusura dei ristoranti, naturalmente è falso e diffamatorio. L'ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre". Così il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio interviene anche sulla vicenda che ha coinvolto la sua scorta e che ha portato all'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma. "Un esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio della scorta - ricorda- è completamente falso: la mianon ha preso l'auto di scorta, non ho mandato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Fuoco incrociato sul Governo Conte, si avvicina la tempesta perfetta? La Pressa Conte firma il nuovo Dpcm: ecco le misure restrittive incluse

VIDEO Nuovo Dpcm, Conte blinda il Natale: 'Evitare la terza ondata'

Approvato il nuovo Dpcm firmato da Conte in serata oggi: il provvedimento entrerà in vigore il 4 dicembre 2020 e durerà fino al 15 gennaio 2021 ...Ecco tutte le misure che saranno valide fino al 15 gennaio e le restrizioni speciali per il periodo delle feste ...