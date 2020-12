Giulia Salemi ancora nel mirino di Elisabetta Gregoraci: ecco cosa ha rivelato l’ex moglie di Flavio Briatore (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sembra infinita la storia che ha visto coinvolte Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Una storia che pare sia iniziata in Sardegna, al Billionaire di Flavio Briatore. Da una parte c’è l’ex moglie del magnate che avrebbe accusato l’influencer power di fare la smorfiosa con il proprietario del locale di Porto Cervo per far parte della sua cerchia. Dall’altra Giulia Salemi che rigetta ogni accusa della Gregoraci, affermando di essere stata invitata da amici e di non aver chiesto di non pagare per sostenere quello stile di vita in Sardegna. Stando a quanto riportato da biccy.it, però, ieri Elisabetta Gregoraci ci sarebbe andata giù pesante con le accuse rivolte a ... Leggi su trendit (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sembra infinita la storia che ha visto coinvolte. Una storia che pare sia iniziata in Sardegna, al Billionaire di. Da una parte c’èdel magnate che avrebbe accusato l’influencer power di fare la smorfiosa con il proprietario del locale di Porto Cervo per far parte della sua cerchia. Dall’altrache rigetta ogni accusa della, affermando di essere stata invitata da amici e di non aver chiesto di non pagare per sostenere quello stile di vita in Sardegna. Stando a quanto riportato da biccy.it, però, ierici sarebbe andata giù pesante con le accuse rivolte a ...

Beautif77413855 : GIULIA SALEMI AS STELLA ??: Amante della moda, è una ragazza estroversa e solare;anche lei non ha problemi a dire q… - lamescolanza : Grande Fratello Vip, la confessione intima di Giulia Salemi: «Mai provato il vero piacere, ho sempre fatto finta» - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi non ha mai avuto un orgasmo. La ex di Francesco Monte: ‘Ho sempre finto’. GF VIP… - Melania55215154 : #GFVIP #rosmello #DAYANE #salemi Aereo MTR, Giulia, Selvaggia, Dayane e Rosalinda - fabiafanpage : 'Un'animo dolce, affine e pieno di energia e curiosità, una buffa e bellissima persona che a distanza di anni posso… -