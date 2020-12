Covid, Massimo Galli ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Non me la prendo con gli italiani, ma con questo virus non c’è trattativa” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Se gli italiani hanno dato senso di poca responsabilità? Io non ho voglia di prendermela con loro. Però, non si è ancora capito che il Covid è maledettamente subdolo, un virus con cui non puoi entrare in trattative“. Così Massimo Galli, direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, ospite della prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda il mercoledì alle 21.25 su Nove. “Per definizione è una malattia infettiva data da un virus invisibile: la vedi quando ce l’hai, la vedi quando ce l’ha qualcuno dei tuoi cari – ha detto il professore – Sono anche così amareggiato, stanco di dover consolare l’inconsolabile, cioè quelle persone che sanno di aver portato l’infezione a casa, a genitori o nonni che magari sono andati all’altro mondo. Temo che su tutta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Se glihanno dato senso di poca responsabilità? Io non ho voglia di prendermela con loro. Però, non si è ancora capito che ilè maledettamente subdolo, uncon cui non puoi entrare in trattative“. Così, direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco, ospite della prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda il mercoledì alle 21.25 su. “Per definizione è una malattia infettiva data da uninvisibile: la vedi quando ce l’hai, la vedi quando ce l’ha qualcuno dei tuoi cari – ha detto il professore – Sono anche così amareggiato, stanco di dover consolare l’inconsolabile, cioè quelle persone che sanno di aver portato l’infezione a casa, a genitori o nonni che magari sono andati all’altro mondo. Temo che su tutta ...

