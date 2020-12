Covid-19 Campania, chiuso in zona rossa un campo rom (Di giovedì 3 dicembre 2020) In Campania è stata decretata la zona rossa per un campo rom. Negli ultimi giorni è stato individuato un focolaio La Regione Campania è in zona rossa fino alla mezzanotte di oggi. In attesa di conoscere le nuove disposizioni del DPCM del 3 dicembre, si presume che, con i dati confortanti che arrivano dalla Protezione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Inè stata decretata laper unrom. Negli ultimi giorni è stato individuato un focolaio La Regioneè infino alla mezzanotte di oggi. In attesa di conoscere le nuove disposizioni del DPCM del 3 dicembre, si presume che, con i dati confortanti che arrivano dalla Protezione L'articolo proviene da Inews.it.

Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - Agenzia_Ansa : #Covid, bando dei #medici per la #Campania: rinunciano due su tre. 97 su 156 dicono no. In servizio solo 27, di cui… - GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - corrmezzogiorno : #Napoli In Campania altre 43 vittime del Covid e 1842 nuovi positivi Ambulanza ass... - ottopagine : Covid-19, la Campania verso la 'promozione' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid-19: processati ieri 1700 tamponi in Regione con 124 contagi. Decedute 5 persone

La task force regionale comunica che ieri, 2 dicembre, sono stati processati 1.700 tamponi con 124 contagi in Basilicata ...

Coronavirus: oggi 124 contagiati in Basilicata, 16 a Matera

La task force regionale comunica che ieri, 2 dicembre, sono stati processati 1.700 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 142 (e fra questi ... 1 residente in Campania in isolamento in ...

La task force regionale comunica che ieri, 2 dicembre, sono stati processati 1.700 tamponi con 124 contagi in Basilicata ...La task force regionale comunica che ieri, 2 dicembre, sono stati processati 1.700 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 142 (e fra questi ... 1 residente in Campania in isolamento in ...