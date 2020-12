Cocaina negli slip | arrestato 63enne

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hannoin flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pensionato di 63 anni, originario di Camerino. In particolare, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo alla circolazione stradale, in localita’ Castel Romano, i Carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci hanno fermato l’uomo mentre stava viaggiando a bordo della sua auto. Alla vista degli uomini dell’Arma e soprattutto nelle fasi dell’identificazione, l’automobilista ha manifestato un’eccessiva agitazione che ha indotto i militari ad approfondire le verifiche sul suo conto. La perquisizione personale effettuata, infatti, ha consentito ai Carabinieri di trovare, occultateindossati dall’uomo, otto dosi diper circa 4 grammi complessivi, ...