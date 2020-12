Arcuri: entro settembre 2021 vaccino all'intera popolazione (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - "A cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della popolazione". Lo ha assicurato il commissario straordinario per l'emergenza Covid 19 Domenico Arcuri nel corso di una audizione in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera. "Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini è sostanzialmente pronto" ha assicurato il commissario straordinario. "L'interlocuzione con amministrazioni locali, forze armate e grandi aziende è in atto. Non siamo preoccupati dalla temporalità, quando i vaccini ci saranno noi saremo pronti. Abbiamo lavorato bene e in anticipo". Il primo vaccino disponibile, ha aggiunto, "sarà distribuito sul territorio nazionale direttamente dalla azienda produttrice". "Per il ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - "A cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della". Lo ha assicurato il commissario straordinario per l'emergenza Covid 19 Domeniconel corso di una audizione in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera. "Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini è sostanzialmente pronto" ha assicurato il commissario straordinario. "L'interlocuzione con amministrazioni locali, forze armate e grandi aziende è in atto. Non siamo preoccupati dalla temporalità, quando i vaccini ci saranno noi saremo pronti. Abbiamo lavorato bene e in anticipo". Il primodisponibile, ha aggiunto, "sarà distribuito sul territorio nazionale direttamente dalla azienda produttrice". "Per il ...

