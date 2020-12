Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2020: data, programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lunedì 7 dicembre (ore 18.00) andrà in scena il Sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. Sarà l’urna di Zurigo (Svizzera) a definire la composizione dei 10 gironi della zona UEFA: 5 gruppi saranno composti da 5 squadre ciascuno, gli altri 5 vedranno invece al via 6 formazioni. Le vincitrici dei dieci gironi si qualificheranno direttamente alla rassegna iridata in programma tra due anni in Qatar, le seconde classificate si aggiungeranno invece a due compagini provenienti dalla Nations League e parteciperanno a un doppio turno di playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per i Mondiali. Le Nazionali sono state suddivise in sei fasce in base al ranking. L’Italia è testa di serie e, al pari di Francia, Spagna, Belgio, è sicura di essere inserita in un gruppo da 5 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lunedì 7 dicembre (ore 18.00) andrà in scena ildelleai2022 di calcio. Sarà l’urna di Zurigo (Svizzera) a definire la composizione dei 10 gironi della zona UEFA: 5 gruppi saranno composti da 5 squadre ciascuno, gli altri 5 vedranno invece al via 6 formazioni. Le vincitrici dei dieci gironi si qualificheranno direttamente alla rassegna iriintra due anni in Qatar, le seconde classificate si aggiungeranno invece a due compagini provenienti dalla Nations League e parteciperanno a un doppio turno di playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per i. Le Nazionali sono state suddivise in sei fasce in base al ranking. L’Italia è testa di serie e, al pari di Francia, Spagna, Belgio, è sicura di essere inserita in un gruppo da 5 ...

E' tempo di conoscere le avversarie dell'Italia per le qualificazioni al prossimo Mondiale: tutte le informazioni e come funziona il sorteggio.

