Federica Panicucci si mostra fragile: “Ho tanta paura, sono terrorizzata” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federica Panicucci si è mostrata ancora una volta molto fragile in diretta: ecco la più grande paura della conduttrice di Mattino Cinque. Non è senz’altro un periodo semplice per tutti coloro che fanno tv e che lavorano nel mondo dello spettacolo: lo sa bene Federica Panicucci che, per questo motivo, non ha voluto nascondere tutta Leggi su youmovies (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si èta ancora una volta moltoin diretta: ecco la più grandedella conduttrice di Mattino Cinque. Non è senz’altro un periodo semplice per tutti coloro che fanno tv e che lavorano nel mondo dello spettacolo: lo sa beneche, per questo motivo, non ha voluto nascondere tutta

trashchoc1 : Si vocifera che su Canale5 a capodanno verrà trasmesso il GfVip e non il solito concertone con Federica Panicucci,… - giadamanfredi6 : RT @MasterAb88: Trionfo di #Mattino5 che travolge #storieitaliane 18% per Federica Panicucci, lontanissima Eleonora Daniele con il 15,5%.… - DANIELEMOSCATO7 : @fede_panicucci Ciao Federica, sono Daniele; come stai? buona giornata. - floxrencewelch : SIETE IMBARAZZATI, TU FEDERICA PANICUCCI E TUTTE LE DONNE LÌ DENTRO CHE STA INSULTANDO UNA DONNA. - BISLACCO3 : RT @MasterAb88: Trionfo di #Mattino5 che travolge #storieitaliane 18% per Federica Panicucci, lontanissima Eleonora Daniele con il 15,5%.… -