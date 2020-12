Discovery+, il nuovo servizio streaming (anche in Italia) dal 4 Gennaio 2021 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) annuncia il lancio globale di Discovery+, il nuovo servizio streaming del gruppo Discovery, il solo e unico... Leggi su digital-news (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) annuncia il lancio globale di, ildel gruppo Discovery, il solo e unico...

tvzoomitalia : Il 4 gennaio arriva Discovery+, il nuovo servizio streaming a 3,99 euro @DiscoveryItalia @DiscoveryPlus… - ComunicareDigit : Grande @simone__rossi e @digitalsat_it *** @DiscoveryItalia *** Discovery+, il nuovo servizio streaming (anche in… - provolinob : La famiglia di Giordano spero sia già stata scritturata da Discovery per un nuovo docu-reality #Ilcollegio - AutoVernocchi : EVOQUE E DISCOVERY SPORT DISPONIBILI IN RAFFINATE EDIZIONI SPECIALI, CON NUOVO INFOTAINMENT E UNA SELEZIONE DI VERS… - MatthewGoodeIT : ?? Nuove immagini di Matthew nel nuovo teaser trailer di A Discovery Of Witches 2 su Now TV. Grazie all’infallibile,… -