Alex Pettyfer star e regista del thriller Phantom of Belgrade

L'attore Alex Pettyfer sarà il protagonista e regista del film Phantom of Belgrade, ispirato a fatti realmente accaduti. Alex Pettyfer sarà il regista e protagonista del thriller Phantom of Belgrade, nel cui cast ci sarà anche Oliver Masucci, recentemente tra gli interpreti della serie Dark. Il lungometraggio si ispirerà a una storia vera e gli eventi sono già stati raccontati in un documentario realizzato nel 2009. La sceneggiatura di Phantom of Belgrade è stata scritta da David Matillo e racconta una storia vera. Mentre l'ex presidente Tito era impegnato in una visita ufficiale a Cuba, nel 1979, un abitante di Belgrado ha rubato una Porsche bianca e per dieci sere di ...

