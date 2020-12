13enne disabile violentata dal padre, protesta in strada per far sentire la sua voce. (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Controlli carabinieri: posto di blocco in Sardegna Attuava proteste plateali, in strada, in aula, negli uffici del Comune per attirare su di sé sul dramma che stava vivendo. violentata dal padre, a ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Controlli carabinieri: posto di blocco in Sardegna Attuava proteste plateali, in, in aula, negli uffici del Comune per attirare su di sé sul dramma che stava vivendo.dal, a ...

In Irpinia un uomo di 56 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato più volte la figlia, appena 13enne. Una storia di degrado e abusi ...

I carabinieri hanno arrestato un 56enne con l’accusa di violenza sessuale sulla figlia di 13 anni. Le indagini partite dopo le segnalazioni di una insegnante, che aveva notato evidenti regressi della ...

